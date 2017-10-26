Bursa'da kültür-sanat

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BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Sara'yı Evlendirmek" ve "Bana Mastikayı Çalsana" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.



Sam Bobrick'in yazdığı, Eylül Aktürk'ün Türkçeye çevirdiği ve BDT tarafından sahneye uyarlanan "Sara'yı Evlendirmek" eserini Murat Sarı yönetiyor. Eserin ışık tasarımı Ali Karaman, dekoru Murat Gülmez, kostümleri Funda Çebi, müzikleri de Cem İdiz'e ait.

Demet Oran, Kemal Okur, Arzu Tan Bayraktutan, Nazlı Ceren Argon ve Nurettin Örük'ün rol aldığı oyunda, hayatını kariyerine adamış başarılı avukat Sara'nın, kuzeni Martha tarafından sıra dışı ve biraz da çılgınca yöntemlerle evlendirilme çabası anlatılıyor. Oyunda, aşk ve evlilik kavramları da samimi dille irdeleniyor.



Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 28 Ekim Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.



Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Murat Atak'ın yönettiği "Bana Mastikayı Çalsana" oyununun dekoru Tayfun Çebi, kostümleri Funda Çebi, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait.



Hafize Gün, Berrin Kulya Balkanlar, Ecehan Şarman Çetinkaya ve Yener Sezgin'in rol aldığı oyunda, İzmir İkiçeşmelik'te oturan ve büyüyünce Romanlar gibi yaşamanın hayalini kuran küçük Yeşim'in, 12 Eylül döneminde karşılaştığı zorluklar konu ediliyor.



Oyun, AVP Sahnesi'nde 31 Ekim ve 1 Kasım'da saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

- Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Şehir Tiyatrosu ise J. P. Sartre'ın yazdığı ve Altuğ Görgü’nün yönettiği "Troyalı Kadınlar" oyununu sahneleyecek. 16 oyuncunun rol aldığı oyunun şiirleri Füruğ Ferruhzad'ın imzasını taşıyor.

Oyunda, yaklaşık 10 yıl sürdüğü tahmin edilen Truva Savaşı'nın ardından yaşanan olaylar ele alınıyor. Troya Atı'nın şehre sokulmasıyla Troya halkının büyük bir kırımla karşı karşıya kalması, erkeklerin katledilmesi sonucu geriye kalan kadınların Yunanistan'a götürülmek üzere tutsak edildiği anlatılıyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 28 Ekim Cumartesi günü de 14.00'te sahneye konulacak.