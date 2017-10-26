Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 9 yıl hapis cezası verildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Y. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talebini tekrarladı.
Duruşmada son savunmasını yapan sanık, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.
Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini ve beraatını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.