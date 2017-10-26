Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı, kullanımı ve ticareti" yapan kişi ve örgütlere yönelik çalışma başlattı.
İzmit ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 127 uyuşturucu hap, 46 gram kokain,140 gram esrar, hassas terazi ve 9 bin 470 lira ele geçirildi.
Kartepe ilçesinde ise İstanbul'dan uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine bir taksi durduruldu. Yapılan aramada bir miktar kokain bulundu. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.