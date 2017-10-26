İlk silah OSB'nin altyapı çalışmaları

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 500 dönümlük arazi üzerine kurulacak Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, altyapı çalışmaları tamamlanarak arsa tahsisleri için ön talepler alınmaya başlandı.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ait Arpalık Çukur mevkisindeki 500 dönümlük arazi üzerine kurulacak organize sanayi bölgesinde (OSB) altyapı çalışmalarına yaklaşık 20 milyon lira harcandı.Yatırım teşviklerinde 4. bölgede yer alan Kırıkkale'de, Silah İhtisas OSB'ye yatırım yapacak girişimciler, 5. bölge teşviğinden yararlanabilecek. OSB içinde tahsis edilecek 64 parsel bulunuyor.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Silah İhtisas OSB'yi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Haktankaçmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Silah İhtisas OSB'nin Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Silah İhtisas OSB'ye yatırım yapmayı planlayan firmaların yatırım taleplerinin alınmaya başlandığını ifade eden Haktankaçmaz, şöyle konuştu:

"Tahsis talepleri uygun bulunan firmalara kasım ayı içerisinde arsa tahsisleri yapılacak. Tamamıyla müteşebbislerin yatırım yapması için her şeyi hazır bir OSB oldu. Doğalgaz da bu altyapının içerisinde. Geçen hafta Silah İhtisas OSB müteşebbisleriyle bir toplantı yaptık. Arsaların birim metrekare fiyatını belirledik. Biz, daha bu OSB'mizi tanıtmadan çok talep aldık. Onları değerlendiriyoruz. Bu talepler içerisinde birkaç yatırımcı firmanın yeterliliği ve ciddiyeti bakımından araştırma ve istihbari çalışmalarının ardından ön tahsisleri yaptık. Bu firmalardan biri 2 ay içerisinde kazmayı vuracak. İnşallah 3-4 ay içerisinde fabrika bloklarının yükseldiğini göreceğiz. Çok büyük bir yatırım, inşallah altyapı işlerinde yaşadığımız yol kazaları bir daha yaşanmaz."

Haktankaçmaz, Kırıkkale'nin, ülke savunmasının başkenti olduğunu, burada Silah İhtisas OSB'nin kurulmasının da önem taşıdığını belirtti.

OSB'de 64 parsel bulunduğuna dikkati çeken Haktankaçmaz, "Kazmayı vuracak firmaya 12 dönüm tahsis ettik. Parsel sayısı 64 dedik ama bunların birleştirilmesi mümkün. Buraya 10 firma gelsin ama büyük firma gelsin istiyoruz. Öyle 40-50 firma olmasına da gerek yok." diye konuştu.