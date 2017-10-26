Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen E.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli E.Ş. Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.