Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

26 Ekim 2017 Perşembe, 17:10

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen E.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli E.Ş. Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün kripto yapılanması iddianamesi
YEREL

FETÖ'NÜN KRİPTO YAPILANMASI İDDİANAMESİ
FETÖ'nün Tekirdağ'daki &quot;öğretmen yapılanması&quot; davası
YEREL

FETÖ'NÜN TEKİRDAĞ'DAKİ "ÖĞRETMEN YAPILANMASI" DAVASI
GÜNCELLEME 3 - Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması
YEREL

GÜNCELLEME 3 - TEKİRDAĞ'DA ASKERİN DEREDE AKINTIYA KAPILMASI

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması
YEREL

GÜNCELLEME - TEKİRDAĞ'DA ASKERİN DEREDE AKINTIYA KAPILMASI

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ

Seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
YEREL

SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
Eşkinat'a adli kontrol ve yurt dışı yasağı
YEREL

EŞKİNAT'A ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞI

Bulgar sürücü tırda ölü bulundu
YEREL

BULGAR SÜRÜCÜ TIRDA ÖLÜ BULUNDU

Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması
YEREL

TEKİRDAĞ'DA ASKERİN DEREDE AKINTIYA KAPILMASI

Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması
YEREL

GÜNCELLEME - TEKİRDAĞ'DA ASKERİN DEREDE AKINTIYA KAPILMASI

Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması
YEREL

TEKİRDAĞ'DA ASKERİN DEREDE AKINTIYA KAPILMASI

Tekirdağ'da sağanak
YEREL

TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat ifade verdi
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI EŞKİNAT İFADE VERDİ