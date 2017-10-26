Ordu'daki FETÖ/PDY davası

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ORDU (AA) - Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu eski komiser M.Ç, savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı yönündeki tespiti kabul etmedi.

Tutuksuz yargılanan İ.Y. ise hakkındaki tanık beyanlarında yer alan sohbete katılma hususunu reddetti.

Erzurum'da tutuklu bulunan eski öğretmen İ.Ç. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Örgütün "mahrem imamı" olduğu belirtilen sanık, "Yapı içerisinde polis abisi olarak yer almadım. Sonradan dosyaya eklenen mahrem imam listesinde adımın yer almasını da kabul etmiyorum. Kod adı kullandığım belirtilmiş, bu da doğru değil. ByLock programını ise indirip kullanmadım." savunmasını yaptı.

Tutuklu sanıklar Y.A. ile N.A. tahliyesini, tutuksuz sanıklar S.K, K.Ş. ve O.B. de beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, İ.Ç'ye örgütün "mahrem imamı" olduğu ve "ByLock" kullandığı gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, N.A'nın tahliyesine, diğer sanıkların ise bulundukları halin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



