Boluspor'da teknik direktör arayışları

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BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, anlaşacakları teknik direktörün, takım içerisindeki birlik ve beraberliği sağlaması gerektiğini belirtti.

Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırmalarının ardından teknik direktör arayışlarının sürdüğünü, yönetim kurulu ile belirlenen teknik direktör adaylarıyla görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Boluspor'a ve futbolculara katkı sağlayacak bir teknik direktör aradıklarını aktaran Çarıkçı, "Boluspor'a gelecek olan teknik direktörün, takım içerisindeki birlik ve beraberliği sağlaması, oyuncuların mücadele hırsını ortaya koymasına katkıda bulunması ve başarı için mücadele etmesi gerek." diye konuştu.

Çarıkçı, Boluspor'un bir marka olduğunu ifade ederek, "Boluspor camiası olarak birlik ve beraberliğe çok önem veriyoruz. Bize bu başarıyı sağlayacak isimler üzerinde duruyoruz." dedi.

Deplasmanda pazartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çarıkçı, "Teknik direktör konusunda görüşmelerimiz devam ettiği için bu maçta 16 Yaş Altı Takımımızın antrenörü Yılmaz Özen takımın teknik sorumlusu olacak. Birkaç gün içerisinde görüşmelerimizi tamamlayarak teknik direktörümüz ile anlaşmış oluruz." şeklinde konuştu.



