Şehit babası hem ağladı hem ağlattı

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ADANA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 13 Adanalının isimlerinin sınıflara verildiği Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Sınıfların açılışı için merkezde düzenlenen törende, Ankara'daki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur, konuşma yapması için kürsüye davet edildi.

Uğur'un, "Bizlere sahip çıktınız. Allah, hepinizden razı olsun" diyerek başladığı konuşması sırasında duygusal anlar yaşayarak ağlaması davetlileri de hüzünlendirdi. Konuşmasını tamamlayamadan kürsüden ayrılan şehit babasına katılımcılar alkışlarıyla destek verdi.

Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Turan da yaptığı konuşmada, vatandaşların, darbecilerin doğrulttuğu silahların karşısında dimdik durarak onlara bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösterdiğini belirtti.

Turan, darbe girişimi karşısında halkın gösterdiği direnişin unutulmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sokakları, meydanları doldurarak, inançları, vatanları, bayrakları, özgürlükleri ve gelecekleri için darbecilere meydan okuyan, tankların, zırhlı araçların önüne dikilen vatandaşlarımızın her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. Üzerilerine ölüm kusan helikopterlere, bomba yağdıran uçaklara aldırmadan direnişlerini sürdüren şehitlerimizi bizler de unutmadık ve unutturmayacağız. Onların isminin sonsuza kadar yaşatılması için merkez binamızın dersliklerine şehitlerimizin isimlerini verdik."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı darbe girişiminin karşısında durmaya çağıran konuşmasının da yer aldığı sinevizyon gösterisi yapıldı.

Şehit yakınları daha sonra çocuklarının isimlerinin verildiği sınıfları gezdi. Şehit ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un adlarını sınıf girişindeki duvarda gören baba Hacı Ali Oruç'un merkez müdürü Turan'a sarılması üzerine hüzünlü anlar yaşandı.