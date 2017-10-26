Yaralı şahin tedavi altına alındı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta vurulmuş halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir şahinin avcılar tarafından vurulduğu ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (DKMP) bağlı ekipler, ormanlık alanda inceleme başlattı.

Yaralı halde özel bir veteriner kliniğine getirilen ve vücudundan saçmalar çıkarılan şahinin, kanadının kırıldığı belirlendi.

Veteriner Önder Alkan, AA muhabirine açıklamada, yaralı şahinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerine getirildiğini söyledi.

Şahinin tedavisinin devam ettiğini anlatan Alkan, "Hayvanın sol kanadında parçalı kırık tespit edildi. Şu an tedavisi devam ediyor. Belli bir zaman sonra doğada uçup uçamadığına bakacağız, hayata tutunabilecek mi diye. Hayatta kalabileceğine kanaat getirirsek salacağız. Yoksa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edeceğiz." diye konuştu.

Önder Alkan, hayvanın bilinçsiz avcılar tarafından vurulmuş olabileceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.