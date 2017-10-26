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54. Uluslararası Antalya Film Festivali

26 Ekim 2017 Perşembe, 17:40

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 54. Uluslararası Antalya Film Fesitvali yarışma filmlerinden "Misafir" filminin ikinci gösterimi gerçekleştirildi.

Festival kapsamında gösterimi yapılan filmin ardından Antalya Kültür Merkezi fuaye alanında soru-cevap bölümü yapıldı.

Filmin yönetmeni ve senaristi Andaç Haznedaroğlu, Suriye'deki savaştan İstanbul'a kaçan 10 yaşındaki Lena ve komşusu Meryem'in zorlu yolculuğunun anlatıldığı filme gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.

Filmin, İncil'den bir alıntıyla başladığını aktaran Haznedaroğlu, "Bunu yapmamın sebebi, onca göçmenin sorumluluğunu komşu ülke olarak sadece bizim üstlenmemiz. Annesiz, babasız çocukları evlat edinmek ya da sahiplenmek bizim için en önemli insanlık görevi. Suriye'de olanlar bir insanlık dramı, o yüzden kutsal kitaptan alıntıyla filme başladım." dedi.

Filmin senaryosunu yaklaşık 3,5 yılda yazdığını, dramı anlatabilmek için Suriyeli mültecilerle yaşadığını anlatan Haznedaroğlu, bu süre zarfında yüzlerce drama şahit olduğunu söyledi. Filmin kendisi için çok özel bir değer taşıdığını, tarihe şahitlik ettiğini düşündüğünü belirten Haznedaroğlu, şöyle konuştu:

"Dünyanın bu drama kayıtsız kalmaması için bu filmi yapmak istedim. Filmle tüm dünyaya bir gönderme yapmak istedim, ironik bir gönderme. Buradaki sorumluluğu herkesin hissetmesiyle ilgili bir gönderme. Ben 3,5 yıl bu drama şahit olduğum için büyük utanç duyuyorum. Filmde şahit olduklarımın en hafifletilmiş halini gösterdim, çok daha ağırlarına şahit oldum. Herkes projeye inandı, herkes varını yoğunu ortaya koydu. Filmde izlediğiniz bütün hikayelere şahit oldum. İlk onların arasına girdiğimde benim bir yönetmen olduğumu bilmiyorlardı. Düğünlerine, nişanlarına gittim. Bir yıl sonunda onlara rol teklif ettiğimde çok şaşırdılar. Film umarım iyi yerlere, iyi festivallere gider de 'Aaa bunların hayatı böyleymiş, bunlar bunu yaşamış.' dedirtiriz."

- Saba Mubarak

Filmin başrol oyuncularından Ürdün asıllı oyuncu Saba Mubarak, Türk izleyicisine çok teşekkür ettiğini, filmin ardından aldığı tepkilerden çok etkilendiğini söyledi.

Filmin senaryosu geldiğinde dünyaya inancının kaybetmiş olduğunu, hatta oyunculuğu bırakmayı düşündüğünü aktaran Mubarak, "Senaryoyu okumaya başladıktan sonra içimde bir şey aydınlandı, yönetmene hemen mesaj yazdım. 'Ben bu filmde oynamak istiyorum, bir şey açıklamanıza gerek yok' dedim. Türkiye'ye geldikten sonra gördüğüm şeyler bütün hayatımı değiştirdi." diye konuştu.

- Yeşim Ceren Bozoğlu

Filmin oyuncularından Yeşim Ceren Bozoğlu, kendi filmi olmasına rağmen galada bir saat durmadan ağladığını söyledi.

Filmle ilgili çok konuşulacak şeyler olduğunu, birçok soru açtığını kaydeden Bozoğlu, "En önemli soru bu filmden sonra arabada giderken yağmur veya güneş altında pencerenizi birisi tıklattığında ne yapacağız? Hepimizin temelde çok basit gördüğümüz bu sorunun cevabını bulması lazım. Bence ne olur bunu birazcık düşünelim." ifadelerini kullandı.

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