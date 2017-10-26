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Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

26 Ekim 2017 Perşembe, 17:49

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 5 eski emniyet personeli, 6 yıl 3 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen ve Malatya Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken ihraç edilerek tutuklu yargılanan polis memuru Mustafa Ethem Seyitoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık, tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye edildi.

Tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Ömer Sevinç ve "ByLock"u kullandığı tespit edilen eski emniyet müdürü Murat Gülmüş'e ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada da tutuklu yargılanan eski polis Abdullah Bahçıvan'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmaktan" 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, tahliye edildi.

"ByLock"u kullandığı tespiti yapılan ve tutuksuz yargılanan eski emniyet müdürü Gökhan Ayhan'a ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Öte yandan, tutuksuz yargılanan serbest meslek sahibi Osman A. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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