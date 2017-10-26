"Arı Ürünleri ve Organik Arıcılık" konferansı

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ARTVİN (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, arı sütünün hücre çoğalmasını kolaylaştırıcı ve yumurtlamayı hızlandırıcı etkisi olduğunu söyledi.

Kolaylı, Artvin Valiliği ve İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Arı Ürünleri ve Organik Arıcılık" konulu konferansta, Türkiye'de yılın üç mevsimi arıcılık yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin Avrupa'dan daha fazla bitki çeşitliliğine sahip olduğuna işaret eden Kolaylı, bal üretimi açısından dünyada üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.

Kolaylı, bal çeşitliliği bakımından dünyada bu kadar zengin başka bir ülke görmediğine dikkati çekerek, "Arı çeşitliliği bakımından da Türkiye zengin bir ülke. Bu imkanlar başka bir ülkenin elinde olsa tüm dünyaya bal ve bal ürünleri oradan satılırdı. Maalesef biz doğru düzgün bal ihraç edemiyoruz. Ürettiğimiz balların çoğunu kendimiz tüketiyoruz. Artık dünyaya da bunu pazarlamalıyız." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde Arı Ürünleri Araştırma Grubu olarak araştırmalar yaptıklarını kaydeden Kolaylı, tıbbi değeri en yüksek balların Türkiye'de olduğunu vurguladı.

Kolaylı, yaptıkları araştırmalarda kestane balının antioksidan özelliğinin diğer ballara göre 3-4 kat yüksek bulduklarını ifade ederek, "Kestane balı karın doyurmak için yenecek bir bal değil. Tamamen bağışıklık sistemimizi güçlendirmek adına öksürük, gribal enfeksiyonlar, yaraların ve birçok hastalığın iyileşmesinde yüksek potansiyele sahip bir bal." diye konuştu.

Meşe balının da en az kestane balı kadar değerli olduğunu aktaran Kolaylı, "Kestane balıyla aynı değerlere sahip. Meşe balının kıymeti gelecekte daha da artacaktır çünkü meşe balının tüketimi daha kolay." ifadesini kullandı.

- "Arı sütü gençlik iksiri"

Prof. Dr. Kolaylı, arıcılık sektöründeki arı sütü, polen, propolis gibi alternatif ürünlerin de tıbben ve ekonomik olarak ciddi değer taşıdığına vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye propolis üretecek potansiyele sahipken yurt dışından alıyoruz. Brezilya'da üretilen kırmızı ve yeşil propolisin antioksidan kapasitesi ile diğer özellikleri antitümoral yapıda. Yani kanser hücrelerini temizliyor. Bu propolisler çok değerli. Bizim ülkemizdeki kestane propolisi Brezilya'nın kırmızı propolisi ile aynı özelliklere sahip. Propolis enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek bir iksir."

Arı sütünün de gençlik iksiri olduğuna dikkati çeken Kolaylı, "Bu konuda yaptığımız araştırmalara göre arı sütü hücre çoğalmasını kolaylaştırıyor. Yumurtlamayı hızlandırıcı etkisi var. Bu yüzden arı sütünü çok kontrollü kullanmak lazım. Buluğ çağına girmemiş çocuklarda fazla tüketilmemeli. Çocuk sahibi olmak isteyen insanların kullanabileceği ürünlerden biri." dedi.

Kolaylı, Türkiye'de sadece bala odaklanıldığını belirterek, üreticilerin diğer arı ürünleri konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Yardımcısı Adem Başoğlu ise Artvin'deki arıcılığın 114 bin 120 koloni ile Türkiye ortalamasının 1,65'ine tekabül ettiğini söyledi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Okur da Artvin'in bitki çeşitliliği ve bal üretimi konusunda bilgi verdi.



