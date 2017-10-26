Kırıkkale'de trafik kazaları: 7 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
İsmail Aydın idaresindeki 06 UAK 75 plakalı yolcu minibüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal Kavşağı'nda Yaşar Baran idaresindeki 03 ET 283 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Baran ile otomobildeki Meryem Samur ve Selma Duyar, yaralanadı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Karakeçili ilçesindeki kazada ise Yılmaz Güler idaresindeki 55 BR 142 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Kırşehir karayolu Tadım Kavşağı'nda, Adem Kılıç kontrolündeki 06 ZVV 23 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Raiba ve Öznur Güler yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.