Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırıkkale'de trafik kazaları: 7 yaralı

26 Ekim 2017 Perşembe, 17:50

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İsmail Aydın idaresindeki 06 UAK 75 plakalı yolcu minibüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal Kavşağı'nda Yaşar Baran idaresindeki 03 ET 283 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Baran ile otomobildeki Meryem Samur ve Selma Duyar, yaralanadı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Karakeçili ilçesindeki kazada ise Yılmaz Güler idaresindeki 55 BR 142 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Kırşehir karayolu Tadım Kavşağı'nda, Adem Kılıç kontrolündeki 06 ZVV 23 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Raiba ve Öznur Güler yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KIRIKKALE'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
İlk silah OSB'nin altyapı çalışmaları
YEREL

İLK SİLAH OSB'NİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARACAN:
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ üyeliği davası
YEREL

KIRIKKALE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜYELİĞİ DAVASI
FETÖ sanıklarının &quot;ByLock&quot; savunmaları
YEREL

FETÖ SANIKLARININ "BYLOCK" SAVUNMALARI