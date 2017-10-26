Gümüşhane Valiliği'nden yaylacılara uyarı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valiliği, vatandaşları boş yayla evleri ve yazlık olarak kullanılan yerleşim yerlerinde yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla operasyonları aralıksız devam ettirdiği belirtildi.

Operasyonel faaliyetler sonucu zor durumda kalan teröristlerin, yayla ve meralardan gıda başta olmak üzere her türden yaşam malzemesini çalabileceklerinin değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle vatandaşlarımızın boş yayla evleri ve yerleşim yerlerinden uzakta yazlık olarak kullandıkları evlerinde gıda ve yaşam malzemesi bırakmamaları, teröristlerin bölgemizde barınamaması ve terörle mücadelenin başarıya ulaşması açısından önem arz etmektedir."



