Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rize'deki şiddetli yağış

26 Ekim 2017 Perşembe, 17:54

RİZE (AA) - Rize'de, 27 Eylül-2 Ekim'de aralıklarla etkili olan yağışın ardından yapılan ön incelemelere göre rapor hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresi, AFAD, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karayolları, İlbank ekipleri, heyelan ve hasar olan kesimlerde ön çalışmalarını tamamladı.

Yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık bir aylık dönem içerisinde bin 200 vatandaşın talepleri değerlendirildi. İncelemeler sonucu 100 evin nakledilmesine, 300 evin sağlamlaştırılması için 100 istinat duvarı yapılmasına karar verildi.

Çalışmalarda AFAD ekiplerince ev ve duvarlar için yaklaşık 23 milyon liraya ihtiyaç olduğu rapor edildi.

Karayolları ekipleri ise il genelinde yaklaşık 50 milyon lira hasar tespit ederken bu anlamda yol yenileme ve bakımı için ihale sürecini hızlandırdı.

İl Özel idaresinin raporlama çalışmasının tamamlamasının ardından evleri yıkılan vatandaşlara kira yardımı yapılacak.

Rize genelinde bu yıl içerisinde yaşanan yağışların ardından 11 ailenin kira yardımı aldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Örnek vatandaşların Cumhuriyet Resepsiyonu'na davet edilmesi
YEREL

ÖRNEK VATANDAŞLARIN CUMHURİYET RESEPSİYONU'NA DAVET EDİLMESİ

ÇAYKUR'da KİT Alt Komisyonu toplantısı
YEREL

ÇAYKUR'DA KİT ALT KOMİSYONU TOPLANTISI