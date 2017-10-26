Rize'deki şiddetli yağış

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RİZE (AA) - Rize'de, 27 Eylül-2 Ekim'de aralıklarla etkili olan yağışın ardından yapılan ön incelemelere göre rapor hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresi, AFAD, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karayolları, İlbank ekipleri, heyelan ve hasar olan kesimlerde ön çalışmalarını tamamladı.

Yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık bir aylık dönem içerisinde bin 200 vatandaşın talepleri değerlendirildi. İncelemeler sonucu 100 evin nakledilmesine, 300 evin sağlamlaştırılması için 100 istinat duvarı yapılmasına karar verildi.

Çalışmalarda AFAD ekiplerince ev ve duvarlar için yaklaşık 23 milyon liraya ihtiyaç olduğu rapor edildi.

Karayolları ekipleri ise il genelinde yaklaşık 50 milyon lira hasar tespit ederken bu anlamda yol yenileme ve bakımı için ihale sürecini hızlandırdı.

İl Özel idaresinin raporlama çalışmasının tamamlamasının ardından evleri yıkılan vatandaşlara kira yardımı yapılacak.

Rize genelinde bu yıl içerisinde yaşanan yağışların ardından 11 ailenin kira yardımı aldığı bildirildi.