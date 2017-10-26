Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Manisa'da

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MANİSA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti'li belediye başkanlarının istifasına ilişkin, "Parti kendi içerisinde daha sonra değişik dönemler içerisinde eğer kendi kurallarını, kendi prensiplerini, çalışma tarzını, kendi tavrını ortaya koyan belediye başkanı olursa bunu destekler ama değilse ‘bir dakika.’ demeye hakkımız vardır." dedi.

Bakan Özhaseki, Yunusemre ile Şehzadeler beledileri ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesince düzenlenen, "Manisa Kentsel Dönüşüm Çalıştayı"na katıldı.

Çalıştayın ardından Manisa Valiliğine geçen Özhaseki, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Özhaseki, burada partililere hitaben bir konuşma yaptı.

- Türk ekonomisinin büyüme rakamları

Bakan Özhaseki, Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, buna rağmen ekonomideki büyümenin çok iyi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomik büyemede Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin önünde olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları dile getirdi:

"Bir taraftan da bu zorluklara rağmen ekonomik büyümemiz de iyi gidiyor. Bakın sene sonu gelecek, büyüme herhalde 5’in üzerinde olacak. Bu büyüme demek, Avrupa’daki 28 Avrupa Birliği ülkesinin büyüme hızına tam iki katı büyümek demek. Avrupa Birliğinde böyle belalar yok, ya da Irak, Suriye gibi yanan ülke yok. İçinde FETÖ, PKK gibi belalı örgütler yok. o haldeyken büyüyemiyorlar, durağanlığa girdiler. Hatta siyasetçiler seçimlerde bize çatarak oy alma peşindeler ondan büyüyemiyorlar. Allah’a hamd olsun, bin bir türlü sıkıntıyı atlattığımız gibi neticesinde büyüyoruz ve iyiye doğru gidiyoruz. Allah bizi birbirimizden ayırmasın."

- "Bir dakika demeye hakkımız vardır"

Özhaseki, konuşmasının ardından bir gazetecinin, "AK Parti'li üç belediye başkanının istifasını" sorması üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"Belediye başkanları bağımsız seçilirlerse istedikleri gibi hareket edebilir. İstediği gibi kendi ekibiyle hareket etme imkanları her zaman vardır. Ama belediye başkanı seçilirken gider bir partiye müracaat eder, birçok insan müracaat eder ve parti içerisinde bir arkadaşı tercih eder. Orada partinin kendine has kuralları vardır, eğer mesele belediyecilikse o partinin belediyecilik anlayışı vardır, gelen arkadaşımız bunu takip etmesi icap eder. Parti kendi içerisinde daha sonra değişik dönemler içerisinde eğer kendi kurallarını, kendi prensiplerini, çalışma tarzını, kendi tavrını ortaya koyan belediye başkanı olursa bunu destekler ama değilse ‘Bir dakika’ demeye hakkımız vardır."

Kendisinin genel başkan yardımcılığı sırasında 4 kişinin dosyasını hazırladıklarını belirten Özhaseki, "İlişkilerini kestik. Partinin buna hakkı vardır. Çünkü o arkadaşımız partili belediye başkanıdır. Ama yine de o arkadaşların suçlu olduğu manasına gelmez. Bunu sadece böyle görmek son derece hatadır. İlla cezai durumu gerektirecek işler manasına gelmez." sözlerine yer verdi.



