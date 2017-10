Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 23 eski polisin yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklardan A.Ş, İ.Ö. ve S.A. Çorum'dan, A.Ö. Kayseri'den, H.Y. ise Silivri'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, diğer tutuklular A.G, F.T, H.A, H.K, T.B, M.İ.D, R.A, S.Ş, T.G. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık F.T, savunmasında, ByLock programı kullanmadığını iddia ederek, bu konuda yapılan tespit tutanaklarını kabul etmediğini söyledi.

Tutuklu sanık eski Emniyet Müdürü M.İ.D. de ByLock tespit tutanağındaki kişileri tanımadığını ileri sürerek, programı kullanmadığını iddia etti.

Tutuksuz yargılanan A.R.E. de tanık beyanlarını kabul etmediğini, ByLock kullanmadığını öne sürerek, tespit tutanaklarında hata olduğunu savundu.

Tutuksuz sanık A.T. de ByLock kullandığını önceki beyanlarında söylediğini belirterek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan A.İ, A.T, A.R.E, E.K, H.S, M.Y, O.A. ve T.K'nin tutuklanmasına, sanık H.Y'nin dosyasının ayrılmasına karar vererek, duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.





Ara kararın açıklanmasının ardından tutuklanmalarına karar verilen sanıklardan 7'si cezaevine gönderildi, O.A'nın adliyeden ayrıldığı belirlendi.