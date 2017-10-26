GÜNCELLEME - Sivas'ta hırsızlık zanlısı iki kişi tutuklandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta çiftlik evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla biri kadın 2 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Paşaçayırı mevkisindeki 2 çiftlik evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Çalışmada, ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla M.K. ve G.U. yakalandı.



Gözaltına alınan zanlılar, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen 3 dizüstü bilgisayar, tablet, tabanca, ev eşyaları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.