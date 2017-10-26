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Giresun'da midibüs devrildi: 16 yaralı

26 Ekim 2017 Perşembe, 18:05

GİRESUN (AA) - Giresun'da acente temsilcilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Dereli ilçesi Pınarlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada midibüsteki 16 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Dereli Devlet Hastanesi ve Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Midibüstekilerin yurt dışında faaliyet gösteren Türk acentelerin temsilcileri olduğu ve gezi amacıyla Kümbet Yaylası'ndan Kuzalan mevkisine gittikleri öğrenildi.


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