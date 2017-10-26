Göçerlere terör uyarısı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yayla sezonunun sona ermesi sebebiyle yaylalardan göç eden vatandaşların, teröristlerce kullanılması ihtimaline karşın yayla ve mezra evlerinde gıda ve yaşam malzemesi bırakmaması istendi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, yayla sezonunun bitmesiyle boş kalan yayla evlerinde gıda, yiyecek ve tüp gibi eşyanın bırakılmaması hususunda vatandaşlar uyarıldı.

Terör örgütü mensuplarının bu evleri saklanmak için kullanabileceğini ve bırakılan yaşam malzemeleriyle kış sezonunu geçirebileceğine işaret edilen açıklamada, "Bölgemizin en önemli geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık gelmektedir. Yayladaki evler geçmişten bu yana kırsalda yaşayan vatandaşlarca yaz sezonunda kullanılmaktadır. Bu evler daha sonra terk edilip kış mevsimi boyunca boş bırakılmaktadır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kışın yayla evlerine 3-5 ay uğramayan vatandaşlarımızın erzak bırakmaları durumunda bu evler terör örgütü mensupları ve aranan şahısların barınması konusunda önemli bir zemin hazırlamış oluyor. Bu nedenle vatandaşlarımız yayla dönüşüne kadar yayla ve merkeze uzak olan mezra evlerine yaşam malzemeleri ve barınma eşyası bırakmamalıdır. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, kamu güvenliği açısından oldukça önemlidir."