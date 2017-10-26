2. Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali başladı.

Köyceğiz Belediyesi tarafından "Maceraya sen de katıl" sloganıyla gerçekleştirilen festivale, 20 ilden 100 sporcu katıldı.

Belediye Kulak Mesire alanındaki kayıt işlemlerinin ardından pedala basan bisikletçiler, festivalin ilk gününde Döğüşbelen-Toparlar Şelalesi-Köyceğiz etabını dolaştı. Katılımcılar belirlenen noktalarda mola vererek, bölgenin güzelliklerini yakından görme imkanı buldu.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin amacının bisiklet kullanımını artırmak ve ekolojik turizme katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Etkinliğin bölgenin tanıtımı açısından da büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Ceylan, "4 gün sürecek festivalle Köyceğiz'in bisiklet parkurları diye düşündüğümüz rotaları insanlara anlatmak ve tanıtmak istiyoruz. Rotalarımızı Kaunos, İztuzu ve Yuvarlakçay temelli olmak üzere Köyceğiz Gölü etrafında planladık. Turizmi canlandırmak, çevreyi ve doğamızı Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimize tanıtmak istiyoruz." dedi.

Festival, 29 Ekim'de sona erecek.