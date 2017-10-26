Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

2. Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali

26 Ekim 2017 Perşembe, 18:30
2. Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali başladı.

Köyceğiz Belediyesi tarafından "Maceraya sen de katıl" sloganıyla gerçekleştirilen festivale, 20 ilden 100 sporcu katıldı.

Belediye Kulak Mesire alanındaki kayıt işlemlerinin ardından pedala basan bisikletçiler, festivalin ilk gününde Döğüşbelen-Toparlar Şelalesi-Köyceğiz etabını dolaştı. Katılımcılar belirlenen noktalarda mola vererek, bölgenin güzelliklerini yakından görme imkanı buldu.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin amacının bisiklet kullanımını artırmak ve ekolojik turizme katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Etkinliğin bölgenin tanıtımı açısından da büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Ceylan, "4 gün sürecek festivalle Köyceğiz'in bisiklet parkurları diye düşündüğümüz rotaları insanlara anlatmak ve tanıtmak istiyoruz. Rotalarımızı Kaunos, İztuzu ve Yuvarlakçay temelli olmak üzere Köyceğiz Gölü etrafında planladık. Turizmi canlandırmak, çevreyi ve doğamızı Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimize tanıtmak istiyoruz." dedi.

Festival, 29 Ekim'de sona erecek.

İLGİLİ HABERLER
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
YEREL

ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler
YEREL

EGE DENİZİ'NDE YASA DIŞI GEÇİŞLER

&quot;Sahil Kentlerinde Çatı Üstü Kurulumlar Projesi&quot;
YEREL

"SAHİL KENTLERİNDE ÇATI ÜSTÜ KURULUMLAR PROJESİ"

Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

MUĞLA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCELLEME - Muğla'daki terör operasyonları
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA'DAKİ TERÖR OPERASYONLARI
FETÖ zanlılarının Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanması
YEREL

FETÖ ZANLILARININ YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANMASI

Muğla'daki terör operasyonları
YEREL

MUĞLA'DAKİ TERÖR OPERASYONLARI