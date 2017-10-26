Mahkeme başkanından FETÖ sanığına: "Bize şov yapma"

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları öne sürülen 7'si eski askeri personel 8 sanığın savunması tamamlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar eski üsteğmen Erdem Aksaray, eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç ile tutuksuz yargılanan Kenan K. katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, kimlik tespitinin ardından üsteğmen Erdem Aksaray'ın savunma yapmak üzere söz hakkı verdi.

Duruşma salonundaki sanık kürsüsüne gelen Aksaray, tanık kürsüsünü göstererek, "Ben orada savunma yapmak istiyorum. Kahramanlarımın, aslanlarımın yüzüne gözüne bakarak konuşmak istiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Kasapoğlu da sanık Aksaray'a, "Nereden çıktı bu kahramanlık, senin amacın ne? Yakanı kapat, sanık olarak burada bulunuyorsun, ne bu özgüvenin, kişisel görüşünü soran olmadı." yanıtını verdi.

- "Sen sanık olarak buradasın, üsteğmen olarak değil"

Kasapoğlu, yaşanan diyalogda zaman zaman sözünü bölen Aksaray'ı, "Burası Türkiye Cumhuriyeti Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bize şov yapma. Sen sanık olarak buradasın, üsteğmen olarak değil. Sanık Erdem olarak buradasın." diyerek salondan çıkartılmasını istedi.

Duruşma, Aksaray'ın dışarıya çıkartılmasının ardından diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Tutuklu sanıklardan Uzman Çavuş Tanju Saka da savunmasında, whatsappa gelen "bütün kirpi şoförleri araç başına" mesajı üzerine kışlaya gittiğini söyledi.

Saka, kışladan çıktıktan kısa süre sonra geri döndüklerini anlatarak, "Kopsavaş kışlasına gittim. Kışlaya gittim, burada personeller hazır bekliyordu. Araca Nihat üsteğmen bindi önde giden yüzbaşı Mustafa Keser'in içerisinde olduğu aracı takip etmemizi söyledi. Araçla ilçe merkezine gittik, bombalı araçla saldırı olabileceğini söylediler. Askerler araçtan indikten sonra ben 20 dakika sonra adını bilmediğim araç komutanını alarak kışlaya gittim, daha da çıkmadım." ifadesini kullandı.

- Sanık Aksaray: "Özür diliyorum ben hatalıyım"

Tüm sanıkların savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Kasapoğlu, eski üsteğmen Erdem Aksaray'ı tekrar salona alarak savunma yapmasını istedi.

Aksaray, "Özür diliyorum ben hatalıyım" diyerek başladığı savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, şunları savundu:

"Yüzbaşı Sait Arpat beni arayarak tüm kirpilerin hazır olması emrini verdi. Ben de whatsapp gurubundan yazdım ve askerler görevlerinin başına geldi. Benim görevim araçları sadece taburun emrine göndermekti, ben gönderirim onlar planlamasını yapar. Hava soğuk olduğu için içeri geçtik, haberleri izlemeye başladık ve sabaha kadar hiçbir emir vermeden haberleri izledik. Darbe girişimi olduğunu anladık, saat 05.00 civarında uyuyakaldım. O gün taburdan kesinlikle dışarı çıkmadım sadece bana verilen emir gereği araçları gönderdim."

Duruşma, tanıkların dinlenilmesiyle devam ediyor.