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Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

26 Ekim 2017 Perşembe, 18:35

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan kamu davalarında yargılanan 7 sanığa 4 yıl 8 ay 7 gün ila 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 8 ayrı duruşmada, tutuklu sanıklar Yalçın Arslan, Mustafa Özcan, Talat Bozca, kapatılan Zaman Gazetesi'nin muhabirlerinden Mesut Mercan, Yusuf Yorgancı, Mustafa Can ile tutuksuz yargılanan Erkan Mercimek, Adem Erday, Hilal Can ve avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan sanıklar, suçlamaları reddetti, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Yalçın Arslan'a 4 yıl 8 ay 7 gün, Mustafa Özcan'a 10 yıl 6 ay, Talat Bozca'ya 8 yıl 3 ay, Mesut Mercan'a 9 yıl 9 ay, Mustafa Can'a 9 yıl, tutuksuz yargılanan eşi Hilal Can'a 6 yıl 3 ay ve tutuksuz yargılanan sanık Erkan Mercimek'e 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, Yalçın Arslan'ı kararın onanmasına kadar adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı getirerek tahliye ederken ceza alan Erkan Mercimek ile Hilal Can tutuklandı.

Öte yandan Adem Erday beraat etti, Yusuf Yorgancı'nın duruşması ertelendi.

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