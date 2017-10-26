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Türkiye-Rusya 11. Çalışma Grubu Toplantısı

26 Ekim 2017 Perşembe, 18:40
Türkiye-Rusya 11. Çalışma Grubu Toplantısı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Türkiye-Rusya 11. Çalışma Grubu Toplantısı kapsamında iki ülke arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye ile Rusya arasında her yıl düzenli yapılan çalışma grubu toplantısının 11'incisi, turizm merkezi Belek'te gerçekleştirildi. Toplantıda, turizm sezonunun değerlendirilmesi, iki ülke arasındaki turist akışının artırılması, turist güvenliği, turistlere daha iyi hizmet verilebilmesi gibi konular ele alındı.

Türkiye-Rusya 11. Çalışma Grubu Toplantısı'nın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov, turizm alanında iş birliği protokolünü imzaladı.

Arısoy, toplantının faydalı ve verimli geçtiğini söyledi.

Toplantı boyunca hem bu yılın değerlendirmesini yaptıklarını hem de önümüzdeki sezon için daha yüksek düzeyli bir iş birliğinin nasıl geliştirilebileceğini konuştuklarını ifade eden Arısoy, bu yıl, Türkiye olarak gelen turist bakımından 2015 yılını geçtiklerine dikkati çekti.

Önümüzdeki yıllarda eskisinden daha iyi bir seviyenin yakalanacağına inanıldığını anlatan Arısoy, "Sadece Rusya'dan ülkemize turist gelişini değil, ülkemizden de Rusya'ya gidiş konusundaki hazırlıklarımızı görüştük." dedi.

Bir gazetecinin vizenin kaldırılması yönündeki sorusu üzerine Arısoy, "Toplantıda, vize konusu gündeme geldi. Yakın zamanda elektronik vizeye geçeceklerini ifade ettiler. Biz de ülkemizden Rusya'ya gidişin kolaştırılacağını söyledik. Vizenin kolaylaştırılması için çalışma yapacaklarını ifade ettiler." diye konuştu.

- "Turist güvenliği konusunda toplantı yapılacak"

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Safonov da toplantının sıcak bir ortamda geçtiğini, Türkiye-Rusya arasındaki turizm ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olacak birçok konuyu gözden geçirdiklerini bildirdi.

Yapısal bir iş birliği havasında devam eden toplantıda iki tarafın da olaya yapısal anlamda yaklaşımlarının takdire şayan olduğuna dikkati çeken Safonov, şunları kaydetti:

"Aramızdaki ilişkilerin büyük persfektifinin olacağına inanıyoruz. Özellikle Karadeniz havzasında kruvaziyer turizminin gelişimi konularını ele aldık. 2019 için ülkelerimiz arasında karşılıklı turizm ve kültür etkinliklerinin yapılması konularına değindik. Önümüdeki yıl için yoğun beklenen turizm sezonundan önce turist güvenliği konusunda alt çalışma grubunun bunun toplantısının yapılacağı konusunda anlaştık. 2017 yılı bitmediği için turizm alanındaki ön incelemelere değindik."

Safonov, Rusya'da bir havayolu şirketinin iflasından dolayı kaldıkları zor durumda Türkiye'nin kendilerini yalnız bırakmadığını, Türkiye'den Rusya'ya gelen turist sayısının da artırılmasını istediklerini söyledi.

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