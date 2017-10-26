Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Konya Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Cemal Bingül, Baran Eraslan
Konya Anadolu Selçukspor: Alp Tutar, Alpay Koldaş, Ali Yaşar, Sertan Yiğenoğlu, Ahmet Önay (Dk. 75 İbrahim Serdar Aydın), Alpay Cin, İbrahim Ak (Dk. 68 Gökhan Öztürk), Onurcan Güler (Dk. 82 Görkem Dalmaz), Arif Demir, Mücahit Can Akçay, Ayberk Altan
Boluspor: Sabri Can, Göksu Alhas, Alim Öztürk, Andre Santos (Dk. 65 Kutay Aydın), Hakan Özkan (Dk. 32 Cengizhan Şarlı), Diarra, Cengiz Umut Meraş, Özgür İleri, Burak Asan, Furkan Demir, Mustafa Durak (Dk. 79 İshak Çakmak)
Gol: Dk. 40 Furkan Demir (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 29 Sabri Can (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Göksu Alhas, Dk. 58 Burak Asan, Dk. 67 Cengiz Umut Meraş (Boluspor), Dk. 52 Alpay Cin, Dk. 67 Arif Demir, Dk. 88 Ayberk Altan, Dk. 89 İbrahim Serdar Aydın, Dk. 90 Gökhan Öztürk (Konya Anadolu Selçukspor)
KONYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda, TFF 2. Lig temsilcisi Konya Anadolu Selçukspor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.