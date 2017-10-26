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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUGAMER) ile Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen kongreye, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Azerbaycan, Kazakistan, İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İzlanda'dan akademisyenler katıldı.

Kongre Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Kolukırık, açılış töreninde yaptığı konuşmada, insanların sahip olduğu değerlerin, geleceğe bakış açısı ve beklentilerinin o toplumun geleceğini şekillendirdiğini söyledi.

Türkiye'de nüfusun önemli bölümünün gençlerden oluştuğuna dikkati çeken Kolukırık, "Küresel sistem içinde gençlerin donatılmışlığı ülkelerin geleceğini şekillendiriyor. Bu perspektiften bakılınca gençliği geleceğe hazırlamak, Türkiye'nin toplumsal durağanlığının aşılması noktasında önem vermek belirleyicidir." dedi.

- "Özgüveni çok yüksek bir gençlik ile karşı karşıyayız"

Kocaeli'de 15-24 yaş kuşağına yönelik anket yaptıklarını dile getiren Kolukırık, şöyle konuştu:

"Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz sorusuna en fazla 'maceracı' cevabını aldık. Özgüveni çok yüksek bir gençlik ile karşı karşıyayız. Sosyal ilişkilerde içine kapanık, ortak iş yapmak istemeyen, halinden memnun, teknolojici, maceracı bir gençlik var karşımızda. Herhangi bir konuda kimin fikrini almak istersiniz? sorusuna büyük oranda 'Anne' yanıtı vermişler. Anne merkezli bir çocuk var. Baba otoriteyi temsil etmesi ve geri planda kalmasından dolayı anneyle daha yakın ilişki kuruyorlar. Yetişkin olarak kimi örnek alıyorsunuz? soruna ise yüzde 35'lik bir oranla 'kimseyi' yanıtını aldık."

Ankete göre gençlerin yüzde 67'sinin günde 5-8 saat internet kullandığının altını çizen Kolukırık, gençliğin bilgi kaynağının internet ya da sosyal medya olduğunu ifade etti.

- "Kitap okumanın da eskidiği bir dönemdeyiz"

Ankete göre gençlerin yüzde 58'inin kitap okumanın kendilerini geliştirmeyeceğini düşündüğünü işaret eden Kolukırık, "Kitap okumanın da eskidiği bir dönemdeyiz. Gençler kendilerini sosyal medyada daha iyi anlatabiliyor. Ankette spor yapmayan gençlerin oranı yüzde 44,5 çıktı. Bu durum bir spor kültürümüzün de olmadığını ortaya çıkardı. Gençlerin yüzde 46'sı ailesiyle sorun yaşadığını, bu durumun en önemli nedeninin ise fikir ayrılıkları olduğunu söylemiş." dedi.

Kolukırık, gençlerin yüzde 74,5'inin gelecekten umutlu olduğunu kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Erkan Şamiloğlu ise genç nüfus oranının birçok ilde yüzde 50'ye yakın olduğunu bildirdi.

Genç nüfusun ülkenin lokomotifi olduğunu, bu nedenle hem kaygılandıran hem de umutlandıran bir tablo bulunduğunu ifade eden Şamiloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önem herkes tarafından biliniyor. Seçme ve seçilme yaşının 18'e indirilmesi de yine gençlere verilen önem nedeniyledir. Bakanlık olarak milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir gençlik yetiştirme arzusundayız. Geçmişinde ne olduğunu bilen, üreten, gençleri hayatın içinde tutan projeler üretiyoruz." diye konuştu.

Kongre, 29 Ekim’de sona erecek.