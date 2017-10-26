İçişleri Bakanı Soylu: (2)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, il ve ilçe müftülüklerine resmi nikah kıyma yetkisi verilmesindeki amacın, resmi nikahı daha kolay ulaşılabilir hale getirmek olduğunu, düzenlemenin ne kadın hakları, ne Cumhuriyet değerleri ne laik değerler açısından hiçbir olumsuzluk taşımadığını belirterek, "Kızlarımızın küçük yaşta evlenmesinin önündeki en önemli engellerden bir tanesi AK Parti'nin ve hükümetimizin attığı bu adımdır." dedi.

Soylu, Kamu Denetçiliği Kurumunca Yomra ilçesinde düzenlenen "Ombudsmanlık Dostane Çözüm ve Trabzon Uygulamaları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca son zamanlarda vatandaşlarla devlet arasındaki ilişkileri, iş ve işlemleri rahatlatmaya dönük bir anlayış ortaya koyduklarını söyledi.

Özellikle, kısa bir süre önce Meclisten geçen Nüfus Kanunu'ndaki bazı değişikliklerin devrim niteliğinde olduğunu belirten Soylu, bu düzenlemeyle ilgili bilgiler verdi. Aynı düzenlemede yer alan müftülüklere nikah kıyma yetkisi verilmesine de değinen Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapmak istediğimiz açıktır, insanların resmi nikaha daha kolay ulaşabilmesini sağlayabilmek, devletin memuru, devletin kanununda belirtilen resmi nikahı kıyma işlemini genişletmektir. Burada ne kadın hakları ne Cumhuriyet ne de layık değerler açısından hiçbir olumsuz durum söz konusu değildir. Bu bir soğuk savaş aklıdır. Bu bir eski dünya düzeninin hükmüdür. Karşısındakini sürekli olarak mevcut sisteme tehdit mekanizması olarak algılamak esas itibarıyla insan haklarına aykırı, en incitici düşüncedir."

Eleştiriye açık olduklarını dile getiren Soylu, "Ama bu soğuk savaşı döneminin aklıyla birikte karşınızdaki her insanı bir tehdit algılaması olarak ortaya koyarsanız milletimiz hiçbir şekilde buna ne inanır ne de itibar eder. Birtakımların dile getirdiği işte 'kızların küçük yaşta evlenmesi', tam tersi kızlarımızın küçük yaşta evlenmesinin önündeki en önemli engellerden bir tanesi AK Parti'nin ve hükümetimizin attığı bu adımdır. Bu konudaki yaygınlaştırma, ortak aklın kullanılması ve bu konudaki değerlendirmeler çok daha sağlıklı bir şekilde genişletirilerek yürüyecektir." diye konuştu.

Soylu, hükümetlerin dokunulmaz olmadığını, eleştirilebileceğini belirterek ancak her meseleyi Türkiye'nin geçmiş dönem tartışmaları içerisine koymanın ve oradan bir siyasal çıkar, rant elde etmenin, siyasal pozisyonuna göre kendi bildiğini anlatmayı doğru bulmadığını söyledi.

Bakan Soylu, 2023 hedeflerine işaret ederek, "20. yüzyılı da 21. yüzyılı da 14. yüzyılı da ve ondan önceki yüzyılları da birbirleriyle harmonize eden, buluşturan bir anlayışı gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Hedefimiz, e-dönüşüm sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer almak"

e-Devlet dönüşümünü sağlamayı ve bu uygulamayı yaygınlaştırmayı amaçladıklarına dikkati çeken Soylu, hizmet süreçlerinin vatandaş odaklı olarak yeniden şekillendirilmesinin sağlanacağını, kurumlararası veri paylaşımı esasına dayanacak şekilde veri mahremiyetinin de en üst düzeyde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Soylu, vatandaşın ilmuhaber alırken dahi uğraşmak durumunda kaldığını belirterek, büroratik ağırlıktan kaynaklanan tüm süreçleri bertaraf edeceklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletler 2016 Raporu'na göre, Türkiye'nin e-devlet gelişmişlik endeksinde 68'inci sırada, vatandaş e-devlet katılım endeksinde ise 60'ıncı sırada yer aldığını bildiren Soylu, "Bu önemli bir şeydir, bu vatandaşın katılımının aslında çok daha iyi bir noktada olduğunu göstermektedir. Buradaki 2023 hedefimiz, Türkiye'nin e-dönüşüm sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer almasıdır. Özellikle Sayın Başbakanımızın bu konuda ortaya koyduğu öncülük inşallah tüm devlet kurumlarında ciddi bir yol açıcı süreç oluşturacaktır." diye konuştu.

Yaygınlaştırma için 4 ana ilke belirlediklerini aktaran Soylu, bunların vatandaşlardan zorunlu haller dışında belge istenmemesi, işlemlerde beyanın esas alınması, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin entegrasyonu, elektronik ortamda başvuramayacak vatandaşlar için alternatifler, vergiler ve harçlar dışında başvuru ücreti alınmaması olduğunu belirtti.

Soylu, bu dönüşüm için Bakanlık ve taşra birimlerinde değişik kademelerden toplam 253 kişilik ekip oluşturduklarını söyledi.

Bakanlıkça yapılan 648 hizmetin tamamının hizmet envanterine yönetim sisteminde tanımlandığını ifade eden Soylu, "Bunu ilk geldiğim gün arkadaşlarımızla paylaştık, dedim ki vatandaşımıza dokunduğumuz bütün hizmetler sadeleştirilecek, yalınlaştırılacak ve bürokrasinin altında vatandaş gel git yaptırılmayacak." ifadelerini kullandı.

- "664 belge artık istenmeyecek"

Soylu, yaptıkları çalışmalar sonucunda ilginç bilgiler elde ettiklerini belirterek, bunları şöyle sıraladı:

"İçişleri Bakanlığı olarak, başvuruya dayalı hizmetlerin sunulduğu kişi veya kurumlardan toplam 2 bin 186 belge talep edilmektedir. Yapacağımız bu yalınlaştırma çalışmasıyla 664 belgeyi ortadan kaldırıyoruz. Bu sayede yüzde 30 oranında bir bürokrasi tasarrufu sağlamış oluyoruz. Ayrıca 4 birim kapatıyoruz ve 96 işlem sürecinde iyileştirme sağlıyoruz. Yine dikkat çekici bir yalınlaştırma, ortak hizmetlerle ilgili. Mesela Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma arasında tespit ettiğimiz 24 ortak hizmette, istenilen belgeler ve süreçler birbiriyle eşleştirilmiştir."

Özel güvenilk eğitim kurumu faaliyet izin belgesi, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının taraflara verilmesi, otoparka çekilen araçların teslimi gibi hizmetlerde bu eşleştirmelerin sağlandığını ifade eden Soylu, sürücü belgesi için 5 olan belge sayısını kimlik tespitine ilişkin belge ve fotoğraf olmak üzere 2'ye, özel güvenlik görevlisi çalışma izin belgesi için istenen 7 belgeyi ise 3'e düşürdüklerini kaydetti.

Soylu, ehliyet ve pasaportun Emniyet Genel Müdürlüğü uhdesinde verildiğini anımsatarak, artık ehliyeti de pasaportu da kimlik kartını da nüfus idaresinin vereceğini bildirdi. Soylu, 2018 mart sonu, nisan başında bu sisteme geçmeyi planladıklarını dile getirdi.

Arabaların tescil belgelerini, şimdiye kadar trafik tescil şubelerinin verdiğini anlatan Soylu "Burada da artık trafik tescil belgeleri noterden alınacak, noter ve trafik şubeleri arasında olan online bağlantıyla her türlü süreç daha net, daha maliyeti ucuz şekilde vatandaşımızla buluşturulacak." dedi.

(Sürecek)



