Eski komisere "FETÖ/PDY" üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen eski komiser Ömer Büyükekiz'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Büyükekiz ile avukatı Gündüz Güneş katıldı.

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaada, tanık beyanı, teşhis tutanakları, Bylock kullanıcısı olduğuna ilişkin tutanak ve diğer evrakların değerlendirilmesi sonucu sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan ilgili maddeler uyarınca cezalandırılmasını talep etti.

Büyükekiz, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu öne sürerek, "Cezaevinde kişisel ve rahatsızlığıma ilişkin ihtiyaçlarımı neredeyse hiç karşılayamıyorum. Son derece mağdur durumdayım, eşim çalışmıyor. Ben devlet için hayatımı ortaya koyarak çatışmalara girdim. Beraat ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Büyükekiz'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

- İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin rütbeli polis yapılanmasına dahil olması iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan sanık Ömer Büyükekiz'in, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun gizli tanık beyanı ile teşhis edildiği, bu teşhiste terör örgütünün toplantılarına katılıp, himmet toplamak amacı ile hareket ettiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık Büyükekiz'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.