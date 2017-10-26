Edirne'deki tarihi konakları kurtarma çağrısı

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, "Konaklar, Edirne'nin bir değeridir. Bu değerlere bugün sahip çıkmazsak gelecekte bu değerler kaybolacak. Çünkü şu anda 39 konağımız tamamen yakılmış ve hiçbir eseri kalmamıştır. Onun için öncelikle yapılması gerekli olan 60'ın üzerinde konağımız var. Bizim bunları bir an önce hizmete sokmamız ve kurtarmamız gerekiyor." dedi.

Özdemir, Edirne Çevre Koruma Vakfı'nda düzenlenen basın toplantısında, kentte 463 konağın olduğunu belirtti.

Tarihi değerlere sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Özdemir, "Kamu olarak bizim yapabileceğimiz kapasite var. Ama bizim bunların 463'ünü yapma şansımız yok. İş adamlarımızı ve halkımızı bu çalışmaya katılmaya davet ediyorum. Konaklar, Edirne'nin bir değeridir. Bu değerlere bugün sahip çıkmazsak gelecekte bu değerler kaybolacak. Çünkü şu anda 39 konağımız tamamen yakılmış ve hiçbir eseri kalmamıştır. Onun için öncelikle yapılması gerekli olan 60'ın üzerinde konağımız var. Bizim bunları bir an önce hizmete sokmamız ve kurtarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Konakların kurtarılmasında Edirne Valiliği'nin kurduğu Edirne Turizm Endüstri ve Ticaret A.Ş'nin (ETUR) teknik ve proje anlamında destek olacağını dile getiren Özedemir, şunları kaydetti:

"Tarihi eserlerimizin restorasyon aşamasına gelene kadar her türlü teknik proje desteğini biz vermeye hazırız. Bununla ilgili şirket olarak ciddi bir bilgi birikimimiz var. Bu kapiseyi Edirne'nin geleceği için kullanmak istiyoruz. Tarihi eser sahibi vatandaşlarımız eğer restorasyon yapacaksa, bunun kurul aşamasında, onaylanma çalışmalarına kadar bütün aşamalarında biz ETUR şirketi olarak destek vereceğiz. İş adamlarımızın böyle bir projeleri varsa çünkü teknik anlamda yapılacak proje çalışmaları için bilgi birikimi gerekiyor. Bazı iş adamlarımızın bu konuda serzenişleri oldu. Bizim amacımız da o iş adamlarımıza destek olarak bu tür eserlerimize sahip çıkmaktır. Devlete bağış yapmak isteyenlerin konağını alıp restorasyonunu yapıyoruz. Daha ileriki vadede de amacımız belki satın alıp yapabiliriz. Biz restorasyondan ziyade satın alarak belki restorasyon amasına geldikten sonra şiket üzerinden satabiliriz. Çünkü kamu olarak bunları alıp işletmemiz çok kolay değil. Edirne halkının, turizmcilerin ve vatandaşların yapması gereken şeyler.

Şahıslar konaklarını valiliğe, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yaparsa, biz onların restorasyonunu yapıyoruz ve sosyal olarak devletin oluyor. Ama bağış yapan vatandaşın ismiyle anılıyor o konak."

"Konakların kurtarılması ile ilgili Arap yatırımcılara buradan çağrı yapmak ister misiniz?" sorusuna Özdemir, "Öncelikle dışarıdaki yatırımcılardan ziyade Edirnelilerin bu işe sahip çıkmasını istiyorum. Bu konaklar Edirne'nin değeridir. Başta Edirneliler sahip çıkmalı. Çünkü Edirne, gerçekten tarihi, sosyal ve kültürel anlamda dünya medeniyeti olan bir medeniyetin başkenti. Bu başkentte yaşayan insanların da böyle bir hakkı olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

Özdemir, bir gazetecinin sorusu üzerine bir konağın 400 bin liraya mal olduğunu kaydetti.

Vali Özdemir açıklamasının ardından, Edirne Çevre Koruma Vakfı olarak kullanılan ve restore edilerek şehre kazandırılan, Hafız Rakım Ertür'ün yaşadığı tarihi konağı inceledi.













