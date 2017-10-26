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Trabzon'un fethinin 556. yılı kutlandı

26 Ekim 2017 Perşembe, 19:02

TRABZON (AA) - Trabzon'un fethinin 556'ıncı yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ortahisar ilçesindeki Fatih Parkı'nda bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Anıtı'na, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun çelenk sunmasıyla başlayan kutlamalara, Zağnos Burçları önünde devam edildi.

Gümrükçüoğlu, burada yaptığı konuşmada, hiçbir ayrım gözetmeksizin en fazla dayanışma ve kardeşlik içinde olunması gereken dönemde bulunduklarını belirterek, "İstanbul'u fethettikten sekiz yıl sonra1461 yılında Trabzon'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı, burada 22 yıl valilik yapan Yavuz Sultan Selim Han'ı, Trabzon'da doğup yetişen Kanuni Sultan Süleyman Han'ı, vatanımız, milletimiz, devletimiz, dinimiz için canını ortaya koyan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Trabzon'un fethinin bundan sonraki yıllarda 26 Ekim yerine 15 Ağustos'ta kutlanabileceğine işaret eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"İki hafta önce biz bir tarih konferansı düzenledik. Yıllardır söylenen, fen edebiyat fakülteleri ve tarih bölümlerinin de dile getirdiği Trabzon'un fethine dair tarihin yanlış olduğuna ait söylemlerin bir nihayete kavuşturulması için Türk Tarih Kurumunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanını davet ettik. Onların ekipleriyle birlikte geçmişi ortaya koyma neticesinde Trabzon'un fethinin 26 Ekim 1461 değil, 15 Ağustos 1461 olduğu tespit edildi. Hatta TBMM Başkanı Sayın İsmal Kahraman da duayen bir büyüğümüz olarak bunu dile getirmişti. O konferans için çağırdıklarımızın ortaya koyduğu tarihi tespit bu. Bunu biz tekrar neticeleriyle Türk Tarih Kurumuna da yazdık. Bundan sonraki yıllarda 15 Ağustos ki Hicri diye hesap yapılacak olursa, 28 Ağustos'a da denk gelebiliyor. 15 veya 28 Ağustos'ta kutlanmasını, o kurumlarla mutabık kaldıktan sonra önümüzdeki yıllarda uygulamaya başlayacağız."

Trabzon'un fethi dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği tören, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın verdiği konser ve katılımcılara Osmanlı şerbeti ikram edilmesiyle sona erdi.

Törene, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Osman Akyıldız, askeri ve sivil erkan, kamu kurumlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar kapsamında akşam Öğretmenevi ile Meydan Parkı arasındaki güzergahta Fetih Yürüyüşü gerçekleştirildi.




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