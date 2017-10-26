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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

26 Ekim 2017 Perşembe, 19:03


Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Ahmet Ayaz, Murat Şener

Akın Çorap Giresunspor: Fevzi Elmas, Berkan Yıldırım, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Canberk Dilaver, Oğuzhan Öztürk, Dodo (Dk. 55 Recep Aydın), Jones (Dk. 87 Brinner), Mertcan Aktaş (Dk. 62 Fatih Atik), Mert Örnek, Mehmet Akyüz

Menemen Belediyespor: Amir Güren, Abdulgani Demir, Veli Çetin, Furkan Bayır, Cihan Can, Hasan Ülker (Dk. 57 Samed Ali Kaya), Ardahan Gündoğdu, Uğur Erdoğan, Tayfun Aydoğan (Dk. 74 Murat Erdemir), Alberk Koç, Eren Açıkgöz (Dk. 46 Kerem Bulut)

Goller: Dk. 13 Tayfun Aydoğan (kendi kalesine), Dk. 74 Fatih Atik (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 81 Veli Çetin (Menemen Belediyespor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Canberk Dilaver (Akın Çorap Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Oğuzhan Öztürk, (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 20 Abdulgani Demir, Dk. 65 Kerem Bulut, Dk. 70 Samed Ali Kaya (Menemen Belediyespor)


GİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'u 2-1 yenerek, 5. tura yükseldi.


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