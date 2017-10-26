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Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

26 Ekim 2017 Perşembe, 19:24
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teğmen gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli teğmen Z.Ö'nün kaldığı ikamete operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya'ya gönderildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş kripto örgüt üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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