Denizli'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Pamukkale ve Honaz ilçelerinde iki eve operasyon düzenledi.
Dedektör köpeği "Evlat"ın da katıldığı aramada, 26 gram eroin, 3 kilo 900 gram esrar ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.