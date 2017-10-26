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HAKKARİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "İHA'lardan SİHA'lardan dem vuran insanlara diyoruz ki, biz İHA'larla sadece teröristleri vuruyoruz. Sadece teröre karşı İHA'ları ve SİHA'ları güvenlik güçlerimiz kullandı. Bilin ki vatandaşlarımızın bir tek tırnağına zarar gelmedi." dedi.

Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları" programına katıldıktan sonra kentteki şehit ve engelli ailelerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Daha sonra şehir stadında Hakkari Gücü Kadın Futbol takımı oyuncularıyla bir araya gelen Çalık, kadın futbolcularla sohbet ederek hediye dağıttı.

Buradan AK Parti İl Başkanlığına geçen Çalık, AK Parti hükümetleri döneminde Hakkari'ye 7 milyar liralık yatırım getirdiklerini söyledi.

Çalık, Hakkari'nin bir turizm kenti olması gerektiğini vurgulayarak, "Hakkari'nin doğa sporlarının yapıldığı bir merkez olması gerekir. Bir yatırım merkezi olması gerekir. Hakkari'ye fabrikaları devlet ve AK Parti hükümeti olarak yapacağız. Allah nasip ederse burada istihdamı sizlerle beraber sağlayacağız." diye konuştu.

Terör örgütlerine yönelik operasyonların teröre ve teröriste karşı olduğunu vurgulayan Çalık, şöyle konuştu:

"Terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Devletin sert yumruğunu teröre ve teröriste gösterirken vatandaşımıza, Kürt kardeşimize, burada yaşayan bütün Türk kardeşlerimize devletin şefkatli yüzünü göstereceğiz. HDP'nin burada geçmiş dönemlerde çukur siyasetine siz cevap verdiniz. Onlara yol yordam vermediniz. Çukur siyasetinin artık bittiğini, hendek siyasetinin artık yerle yeksan olduğunu bu kazdıkları çukura kendilerinin düştüğünü hepiniz biliyorsunuz."

- "İHA'larla sadece teröristleri vuruyoruz"

Çalık, vatandaşlarla hep beraber olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İHA' ve SİHA'lardan dem vuran insanlara diyoruz ki, biz İHA'larla sadece teröristleri vuruyoruz. Sadece teröre karşı İHA ve SİHA'ları güvenlik güçlerimiz kullandı. Bilin ki vatandaşlarımızın bir tek tırnağına zarar gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisinin söylemleriyle, teröristlerin cenazelerine yapmış olduğu ziyaretlerle saflarının ne olduğunu bize çok net gösterdiler. Bizim safımız belli. Biz saflarımızı sık tutacağız. AK Parti'li dava arkadaşlarım saflarını sık tutacak. Araya kimsenin girmesine izin vermeyecek ve bu saflarımızı milletimizle beraber sıkı tutacağız."

Çalıky daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla çay içti.