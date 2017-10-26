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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

26 Ekim 2017 Perşembe, 19:46
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, eşkali belirlenen O.G'yi Gümbet Mahallesi'nde takibe aldı.

Polis ekiplerini görünce üzerindeki uyuşturucu maddeleri atarak kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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