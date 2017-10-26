Kayseri'deki terör saldırısı davası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de geçen yıl çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 15'i tutuklu, 3'ü firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, yoğun katılım nedeniyle Kayseri Adliyesi konferans salonunda görüldü.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Kenan Çiçek, Ekrem Uğur, Mehmet Yolcu, Mehmet Oluk, Ümit Kepir, Hüseyin Polat, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Serkan Ay, Hamit Eroğlu, Fahri Demirbaş, Hasan Ekici ve İsmail Hakkı Yıldırımçakar ile avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar terör saldırısını gerçekleştiren Kasım Yıldırımçakar'ın annesi Hürriyet Yıldırımçakar Van Özalp Adliyesiden, firari sanık Ferhat Tekiner'in annesi Vesfiye Tekiner Diyarbakır Adliyesinden ve Elzem Şırnak da Adana Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanık Hürriyet Yıldırımçakar, yeminli tercüman eşliğinde Kürtçe verdiği ifadesinde, sanıklardan eşi İsmail Hakkı Yıldırımçakar dışında kimseyi tanımadığını söyledi.

Yıldırımçakar, çocuklarından Kasım Yıldırımçakar'ın 7-8 yıl önce Übeydullah Yıldırımçakar'ın da yakın zamanda terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığını anlattı. Oğullarını getirmek üzere eşiyle 3 kez Kuzey Irak'ta bulunan Kandil'deki kampa gittiğini aktaran anne Yıldırımçakar, bu görüşmelerde Kasım Yıldırımçakar'ı göremediklerini, Übeydullah Yıldırımçakar ile görüşebildiklerini belirtti.

Übeydullah Yıldırımçakar'ın görüşmelerin ardından örgütten ayrılıp eve döndüğünü ifade eden Hürriyet Yıldırımçakar, kendisini evlendirdiklerini ve askere gönderdiklerini söyledi.

Oğlu Kasım Yıldırımçakar ile terör örgütüne katıldıktan sonra hiç görüşmediğini öne süren Yıldırımçakar, yaşanan patlamaya ilişkin, "Allah böyle bir şeyi kabul etmez. Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Çocuğum böyle bir olaya katıldığı için üzgünüm. Tutuklu eşimin bırakılmasını istiyorum." dedi.

Terör saldırısında kullanılan aracı Şanlıurfa'dan çalıntı süsü vererek Adana'ya götürdüğü iddia edilen firari sanıklardan Ferhat Tekiner'in annesi Vesfiye Tekiner de oğlunun hasarlı araç alım satım işi yaptığını dile getirdi.

Patlamayı ve patlamadan dolayı oğlunun arandığını medyadan öğrendiğini öne süren Tekiner, şunları söyledi:

"Oğlum patlamadan yaklaşık bir hafta sonra eve geldi. Neden böyle bir şey yaptığını sordum. 'Bir şey yapmadım, sadece arabayı çaldım. Kenan beni kandırdı. Benden uyuşturucu işi yapacağız diye araba istediler. Ben sadece arabayı çaldım.' dedi. Oğlum, bu olaydan sonra Irak'ın Süleymaniye kentine yerleşti. Şu anda orada yaşıyor. Yaklaşık 10 aydır burada çalışıyor. Kendisiyle telefonda görüşüyorum. Oğlum vicdan azabı çekiyor, her gün ağlıyor. Birşey yapmadığını söylüyor, ben de 'Madem ki birşey yapmadın gel o zaman teslim ol' diyorum. Bana, 'Yetkililerin bana inanacaklarını bilsem gelip teslim olurum.' diyor."

Tekiner, oğlunun daha önce araba hırsızlığından kaydı olduğunu, 5-6 yıl cezası bulunduğunu ve bu nedenle arandığını aktardı.

Sanık Elzem Şırnak da olayla hiçbir alakası bulunmadığını savundu. Sanıklardan Ekrem Uğur ile iş arkadaşı olduğunu, tutuklu sanıklardan Kenan Çiçek ile araç almak için konuşup görüştüğünü ve anlaştığını kaydeden Şırnak, bu görüşmelerden bazılarında sanık Ferhat Tekiner'in de bulunduğunu söyledi.

Sanıklardan Kenan Çiçek de bugünkü celse arasında iddianameye kabaca bakabildiğini, detaylı inceleyip daha sonra ifade vermek istediğini belirtti.

Savcı, mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyetinin duruşmaya ara verdiği sırada salonda bulunan bir kişi sanıklara yanında yer alan terör saldırısı şehidi 15 askerin fotoğraflarını göstererek, "Bunların hesabını vereceksiniz. Ne mutlu Türk'üm diyene." sözleriyle tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Yolcu, Hüseyin Polat, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Serkan Ay, Hamit Eroğlu, Fahri Demirbaş, Hasan Ekici ve İsmail Hakkı Yıldırımçakar'ın tahliyesine karar verdi.

Sanıklardan Kenan Çiçek, Ümit Kepir, Ekrem Uğur ve Mehmet Oluk'un tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, başka bir suçtan İstanbul Silivri'de cezaevinde bulunan sanıklardan Abdullah Akbıyık hakkında ilgili kuruma müzakere yazılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 13 Şubat 2018'e erteledi.



