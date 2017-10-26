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GÜNCELLEME - Giresun'da midibüsün devrilmesi

26 Ekim 2017 Perşembe, 20:01

GİRESUN (AA) - Giresun'da acente temsilcilerini taşıyan midibüsün devrilmesiyle 19 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Dereli ilçesi Pınarlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 19 kişi Dereli Devlet Hastanesindeki ilk tedavilerinin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Midibüstekilerin yurt dışında faaliyet gösteren Türk acentelerin temsilcileri olduğu ve gezi amacıyla Kümbet Yaylası'ndan Kuzalan mevkisine gittikleri öğrenildi.




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