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"Biz Anadoluyuz" Projesi

26 Ekim 2017 Perşembe, 20:34
"Biz Anadoluyuz" Projesi

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şanlıurfalı çocuklar Trabzon'a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na inen çocukları kırmızı güllerle karşıladı.

Bordo-mavi fular takan çocuklarla sohbet eden Soylu, çeşitli armağanlar verdi ve fotoğraf çektirdi.

"Biz Anadoluyuz Projesi ile peygamberler şehri Şanlıurfamızı Karadeniz'in güzel şehri Trabzon ile buluşturan Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya sonsuz teşekkürler" yazılı afiş taşıyan çocuklar, proje kapsamında 3 gün tarihi ve turistik mekanları ziyaret edecekler.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu karşılama törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

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