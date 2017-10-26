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Van'da uyuşturucu ve sigara kaçakçılığı

26 Ekim 2017 Perşembe, 21:00
Van'da uyuşturucu ve sigara kaçakçılığı

VAN (AA) - Van'da düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu, sigara, akaryakıt ve silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 1 kilo 31 gram eroin ile 2 kilo 464 gram metamfetamin buldu.

Biri kadın, gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray, Muradiye ve Özalp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 24 bin 910 paket kaçak sigara, 200 litre akaryakıt ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlıya 348 bin 740 lira para ve 3 bin 900 lira trafik cezası uygulandı.

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