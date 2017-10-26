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Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanması davası

26 Ekim 2017 Perşembe, 21:09

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Milli Eğitim yapılanmasına yönelik davada 9'u tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya Milli Eğitim Müdürlüğünde görevliyken öğretmenlik ihraç edilen sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianameyi okudu. Örgütün genel yapılanması ile ilgili bilgiye yer verilen iddianamede sanıkların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları, Bank Aksya'ya para yatırdıkları, Aktif Eğiticiler Sendikası ve KHK ile kapatılan diğer derneklere üye oldukları, örgütün yayın organına abone oldukları ve bunları bulundurdukları, örgütün okullarında çocuklarını okuttukları kaydedildi.

Tutuklu sanıklardan eski biyoloji öğretmeni Ayhan Kandemir, görev yaptığı yıllarda örgütle ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadığını iddia ederek, ByLock programını indirmediğini ve kullanmadığını savundu.

Kandemir, savunmasında "ByLock'un nasıl indirildiğini ve kullanıldığını medyadan ve bize verilen iddianameden öğrendim. Bank Asya'nın kredi kartını 2005'ten beri kullanıyordum, hesabım o zaman açılmış. Askerliğimi geçirdiğim kaza dolayısıyla yapmadım." dedi.

Duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 13 sanık hakkında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği" suçundan dava açılmıştı.

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