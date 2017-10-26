Denizli'de FETÖ'nün kamu yapılanması davası

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) çeşitli kamu kurumlarında örgütlenmesine yönelik davada 11'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya kamudan ihraç edilen sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianameyi okudu. FETÖ'nün genel yapılanması ile ilgili bilgiye yer verilen iddianamede, sanıkların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları, Bank Asya'ya para yatırdıkları, KHK ile kapatılan derneklere üye oldukları, örgütün yayın organına abone oldukları ve bunları bulundurdukları kaydedildi.

Sanıklar, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasını kabul etmezken, tutuklu sanıklardan Hakan Maden, ByLock'un dosyadan çıkartılmasını talep etti.

Sanık ve avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasının ardından mahkemeye heyeti duruşmaya ara verdi.

Mahkeme heyeti, aranın ardından tutuklu sanık Cennet K'nin tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı Ocak 2018'e erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilen sanıklardan oluşan 5'i firari 19 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.