"Midas'ın Kulakları" ilk kez MDOB sahnesinde

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Güngör Dilmen'in "Midas'ın Kulakları" operasının prömiyerini gerçekleştirdi.

Dilmen'in yazdığı, ölümünün 40. yılında anılan sanatçı Ferit Tüzün'ün bestelediği eser, Kültür Merkezi sahnesinde kapalı gişe sahnelendi.

Koreografisini Gülben Çay'ın yaptığı opera, görsel şovları ve müzikleriyle beğeni kazandı.

Müzik yönetmenliğini Murat Kodallı ve Aytuğ Ülgen'in dönüşümlü yaptığı, Evin Atik'in rejisiyle sahnede yer aldığı eserde, dekor tasarımını Seyhan Atamer, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, koro şefliğini Orhan Öner, ışık tasarımını da Tarı Deniz üstlendi.

Eserde başlıca rolleri, Murat Güney, Kıvanç Uğraşbul, Tolga Erden, Mehmet Erkoç, Hasan Berk, Erdem Özdemir, Ziya Umar, Ali Ulvi Karaca ve Işıl Azaz gibi isimler dönüşümlü paylaştı.

- Eserin konusu

Eserde, güneş tanrısı Apollon ile doğa tanrısı Pan arasındaki "kim daha güçlü, kim daha usta" tartışmasının, Frigya Kralı Midas'ın hakemliğinde düzenlenen yarışmaya taşınmasını, mağlup ilan edilen Apollon'un bu duruma öfkelenip Midas'ın kulaklarını eşek kulağına dönüştürerek cezalandırmasını konu ediyor.



