Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Midas'ın Kulakları" ilk kez MDOB sahnesinde

26 Ekim 2017 Perşembe, 21:47
"Midas'ın Kulakları" ilk kez MDOB sahnesinde

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Güngör Dilmen'in "Midas'ın Kulakları" operasının prömiyerini gerçekleştirdi.

Dilmen'in yazdığı, ölümünün 40. yılında anılan sanatçı Ferit Tüzün'ün bestelediği eser, Kültür Merkezi sahnesinde kapalı gişe sahnelendi.

Koreografisini Gülben Çay'ın yaptığı opera, görsel şovları ve müzikleriyle beğeni kazandı.

Müzik yönetmenliğini Murat Kodallı ve Aytuğ Ülgen'in dönüşümlü yaptığı, Evin Atik'in rejisiyle sahnede yer aldığı eserde, dekor tasarımını Seyhan Atamer, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, koro şefliğini Orhan Öner, ışık tasarımını da Tarı Deniz üstlendi.

Eserde başlıca rolleri, Murat Güney, Kıvanç Uğraşbul, Tolga Erden, Mehmet Erkoç, Hasan Berk, Erdem Özdemir, Ziya Umar, Ali Ulvi Karaca ve Işıl Azaz gibi isimler dönüşümlü paylaştı.

- Eserin konusu

Eserde, güneş tanrısı Apollon ile doğa tanrısı Pan arasındaki "kim daha güçlü, kim daha usta" tartışmasının, Frigya Kralı Midas'ın hakemliğinde düzenlenen yarışmaya taşınmasını, mağlup ilan edilen Apollon'un bu duruma öfkelenip Midas'ın kulaklarını eşek kulağına dönüştürerek cezalandırmasını konu ediyor.


İLGİLİ HABERLER
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında Mersin'deki dava
YEREL

HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ HAKKINDA MERSİN'DEKİ DAVA
Rusya'nın domates ihracatındaki kısıtlama kararına tepki
YEREL

RUSYA'NIN DOMATES İHRACATINDAKİ KISITLAMA KARARINA TEPKİ
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
YEREL

BASKETBOL: FIBA KADINLAR AVRUPA KUPASI
Kazada ölen motosiklet sürücüsü konvoyla uğurlandı
YEREL

KAZADA ÖLEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KONVOYLA UĞURLANDI
Mersin İdmanyurdu'nun önlenemez düşüşü
YEREL

MERSİN İDMANYURDU'NUN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ