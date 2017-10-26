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54. Uluslararası Antalya Film Festivali

26 Ekim 2017 Perşembe, 21:55

ANTALYA (AA) - Oyuncu Ezo Sunal, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenen "Çocuk Bölümü"nde çocuklarla bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sunal, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin 6 bin çocuğu sinemayla buluşturmayı hedefleyen ve bu yıl ilk defa düzenlenen "Çocuk Bölümü" etkinliklerine katıldı.

Çocuklarla sohbet eden Sunal, her biriyle tek tek ilgilenip fotoğraf çektirdi.

Atölye çalışmalarında gitar çalan Ezo Sunal, çocuklarla ritim ve beden perküsyonu çalışmaları yaptı.

Etkinlik sonunda birlikte şarkı söyleyen Sunal ile çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı.

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