Adana'da bıçaklı kavga

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ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde, çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kiremithane Mahallesi'nde Suriyeli Ahmet Reslan, henüz bilinmeyen nedenle ismi öğrenilemeyen akrabasıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından evden ayrılan Ahmet Reslan, bir dönercide oturduğu sırada, tartıştığı akrabasının kocası yanına geldi. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suriyeli Ahmet Reslan, vücudundan ve yüzünden bıçakla yaralandı.

Suriyeli genç, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, Reslan'ı yaralayan ve olayın ardından kaçan kişinin bulunması için çalışma başlattı.