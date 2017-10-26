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Antalya DOB'dan "Senfonik Konser"

26 Ekim 2017 Perşembe, 22:48

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Senfonik Konser"le sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, 1 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Britanyalı besteci Edward Elgar'ın "Keman Konçertosu" ile Çek besteci Antonin Dvorak'ın "9. Senfoni"sinin seslendirileceği iki bölümden oluşan konserde, orkestrayı Naci Özgüç yönetecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Başkemancısı Tayfun Bozok, solist olarak sahne alacak.

Biletlerin, Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki opera gişesinin yanı sıra internetten temin edilebileceği bildirildi.

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