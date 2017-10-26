Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BBDSO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri

26 Ekim 2017 Perşembe, 23:40
BBDSO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Cumhuriyetin kuruluşunun 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki konseri, İzmir Devlet Opera ve Balesi şefi Tolga Taviş yönetti.

Bursalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, piyanist Gökhan Aybulus ile Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarından bariton Arda Aktar, solist olarak BBDSO eşliğinde eserlerini seslendirdi.

Konserde, Tolga Taviş'in kendi eseri olan "Hekimoğlu" operasından alıntılarla yeniden bestelediği "Senfonik Fragmanlar" ve Ulvi Cemal Erkin'in "Piyano Konçertosu" müzikseverler için seslendirdirildi.






İLGİLİ HABERLER
Bursa'da kültür-sanat
YEREL

BURSA'DA KÜLTÜR-SANAT

İyi Parti hakkında suç duyurusu
YEREL

İYİ PARTİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Bursa'da otomobil otobüse çarptı: 2 yaralı
YEREL

BURSA'DA OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI