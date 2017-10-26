BBDSO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Cumhuriyetin kuruluşunun 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki konseri, İzmir Devlet Opera ve Balesi şefi Tolga Taviş yönetti.

Bursalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, piyanist Gökhan Aybulus ile Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarından bariton Arda Aktar, solist olarak BBDSO eşliğinde eserlerini seslendirdi.



Konserde, Tolga Taviş'in kendi eseri olan "Hekimoğlu" operasından alıntılarla yeniden bestelediği "Senfonik Fragmanlar" ve Ulvi Cemal Erkin'in "Piyano Konçertosu" müzikseverler için seslendirdirildi.















