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KARABÜK (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig takımlarından Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup eden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Tony Popovic, "Doğru işler yapıp maçı kazandık." dedi.

Popovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Taraftarları önünde galip gelmelerinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Popovic, "Alt ligden bir takıma karşı mücadele ettiğimiz için beklenen bir sonuçla galip geldik. Sahada doğru işler yapıp maçı kazandık. Gol yememiz beni biraz hayal kırıklığına uğratsa da yine futbolcularım iyi bir şekilde oynadılar ve maçı kazandık." diye konuştu.

Hafta sonu Süper Lig'de oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçının sorulması üzerine Popovic, "Demir Grup Sivasspor'u çok yakından takip ediyoruz. Zaten rakibimiz oduğu için analiz ettik. Sakat oyuncularımın geriye dönüşleriyle ilgili yarın bakacağız ve karar vereceğiz. Beni bugün mutlu eden bu iyi futbolun yanında, daha fazla futbolcuyu değerlendirebileceğimi gördüm. Teknik ekip açısından bu bizim için olumluydu. Demir Grup Sivasspor maçı için de her maç olduğu gibi iyi hazırlanıp, en iyi kadroyu sahaya sürüp galibiyet almak için çabalayacağız." şeklinde cevap verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın Süper Lig'deki maçları etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya Popovic, kupanın kendisi için yeni bir tecrübe olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nasıl etkileyeceğini bilemem. Benim amacım farklı opsiyonları değerlendirip ve bu çok maçlı periyotta her futbolcunun en iyi şekilde oynamasını sağlamak."





- Keçiörengücü cephesi





Keçiörengücü Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu da iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

Ligde şampiyon olmak için bir kadro kurduklarını aktaran Çapanoğlu, şunları aktardı:

"Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gidebileceğimizi düşünüyorduk. Tabii ki Kardemir Karabükspor önemli bir takım. Burada görev yapıp şampiyonluk yaşadım. Bizim için de ayrı bir sevinç kaynağı oldu eski takımımla karşılaşmak. Güzel bir futbol seyrettirdiğimizi düşünüyorum."