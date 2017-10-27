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Samsun Valiliğinden yaylacılara uyarı

27 Ekim 2017 Cuma, 09:05

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliğinden, yayla evlerinden dönüşte yiyecek ve içecek bırakılmaması uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede havaların soğumasıyla beraber yaylardan kent merkezlerine dönüşlerin başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın geri dönüşlerinde yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak, yazlık olarak kullandıkları evlerde gıda, yiyecek ve içecek türünden hiçbir malzemeyi bırakmaması önem arz etmektedir. Bu evlere sahip tüm vatandaşlarımızın konuya özenle dikkat etmeleri rica olunur."


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