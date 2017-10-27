Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 12, Erzincan'da 8, Ardahan ve Tunceli'de 5, Erzurum ve Kars'ta 4 ve Ağrı'da 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Tunceli ve Iğdır'da 22, Erzincan'da 21, Ağrı'da 18, Kars'ta 17, Erzurum'da 16 ve Ardahan'da 13 derece olması bekleniyor.







