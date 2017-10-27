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Samsun Ticaret Borsası

27 Ekim 2017 Cuma, 09:33

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB), iç fındığın kilogramı 18,85 ila 20 liradan satıldı.

STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:


ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Çeltik 1,96 2,21
Mısır İrmiği 1,04 1,20
Mısır 0,72 0,78
Kırık buğday 0,74 0,74
İthal buğday 0,74 0,75
HUBUBAT MAMULLERİ
Buğday Kepeği (dökme) 0,60 0,60
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçekirdeği 4,98 5,40
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
Sığır 5,250.00 9,352.00
Kuzu 505,00 685,00
KURU MEYVELER
İç fındık 13-15 mm 18,85 20,00
Kabuklu fındık
 8,25 9,48




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