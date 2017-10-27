Samsun Ticaret Borsası

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB), iç fındığın kilogramı 18,85 ila 20 liradan satıldı.
STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Çeltik
|1,96
|2,21
|Mısır İrmiği
|1,04
|1,20
|Mısır
|0,72
|0,78
|Kırık buğday
|0,74
|0,74
|İthal buğday
|0,74
|0,75
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Buğday Kepeği (dökme)
|0,60
|0,60
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçekirdeği
|4,98
|5,40
|KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
|Sığır
|5,250.00
|9,352.00
|Kuzu
|505,00
|685,00
|KURU MEYVELER
|İç fındık 13-15 mm
|18,85
|20,00
|Kabuklu fındık
|8,25
|9,48
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